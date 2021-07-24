Şile'de denizde kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 5 kişiden sonuncunun cansız bedenine ulaşıldı.

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 5 kişiden sonuncunun cansız bedenine ulaşıldı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da, sabah saatlerinde Ayazma Plajı ve Kızılcaköy plajlarında denize girerek kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ö.H.C'yi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtildi.

Bugün saat 07.05'te, Ö.H.C'nin cansız bedenine ulaşıldığının aktarıldığı açıklamada, vefat edenler için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Denize giren 5 kişi kaybolmuştu

22 Temmuz'da, Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.

Dün yapılan arama kurtarma çalışmalarında A.A. ve B.M'nin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu