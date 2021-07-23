Şile'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
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Şile'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Şile'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Şile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde Ayazma Plajı'nda 2 vatandaşın denize girdiği ve kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kayıp olan 2 vatandaşımız için devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde 23.07.2021 tarihinde (bugün) saat 14: 10'da Ayazma Plajı'nda, denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan B.M. isimli vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Hali hazırda, Ayazma Plajı'nda yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan 1 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları tüm unsurlarımız ile kesintisiz devam etmektedir." denildi.

Kaybolan Ö.H.C. için denizde arama çalışmaları gün boyunca devam etti.

Havanın kararması üzerine arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Denize giren 5 kişi kaybolmuştu

Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için dün denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması üzerine dün akşam ara verilmişti. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

Kaymakamlık, sabah saatlerinde, Kızılcaköy Plajı'nda kaybolan A.A'nın cansız bedenine ulaşıldığını bildirmişti.

Öğle saatlerinde ise B.M. isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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