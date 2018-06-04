Şile Denizinde Kaybolan Ünlü Şarkıcı Onur Can Özcan'ın Haberi Sevenlerini Yasa Boğdu

Şile'de dün 5 kişinin içerisinde olduğu tekne, alabora olmuş ve teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 1 kişi ise denizde kaybolmuştu Denizde kaybolan kişinin genç şarkıcı Onurcan Özcan olduğu öğrenildi. Özcan'ın haberini alan ünlü isimler ve hayranları üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÜNLÜ MÜZİSYEN KAYBOLDU

Şile İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde 5 arkadaş bir tekne ile denize açılmış ancak bir süre sonra tekne alabora olmuştu. Çevredeki vatandaşlar denize düşen 5 arkadaştan 4'ünü kıyıya çıkarılırken, kıyıya çıkarılan Recep Gülyıldırım'ın (26) hayatını kaybettiği anlaşıldı. Teknede bulunan Levent Sarı (30), Ulaş Sarı (23), Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan (32) ise denizde bulunamamıştı.

ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Bugünde denizde kaybolan kişinin ünlü şarkıcı Onurcan Özcan olduğu öğrenildi. Genç şarkıcı Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim. Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, halen kayıp olan ünlü şarkıcı Onurcan Özcan'ın bulunması için arama çalışması devam ediyor.

"YALVARIYORUM BİR YERDE NEFES ALIYOR OL"

Müzisyenin haberini alan ünlü şarkıcı Merve Özbey, Yalvariyorum bir yerde nefes alıyor ol... daha çok şarkı yapacaktık seninle! Kardeşimiz tekne kazasında kayboldu... Dualarinizi eksik etmeyin" diyerek takipçilerinden yardım istedi.

SEVENLERİ YASTA

Genç müzisyenin haberini duyan hayranları üzüntülerini şarkıcının son paylaşımın altına yazdı. Genç müzisyenin kayıp haberine inanamayan sevenleri üzüntüleri şöyle yazdı: