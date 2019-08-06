Şile'de denizde kaybolan gencin cansız bedeni Beykoz'da bulundu

Şile'de denizde kaybolan gencin cansız bedeni Beykoz'da bulundu

Şile'de yüzmek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni Beykoz'da bulundu.

06.08.2019 21:22
Şile'de denizde kaybolan gencin cansız bedeni Beykoz'da bulundu

Şile'de yüzmek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni Beykoz'da bulundu.

Şile'de geçtiğimiz pazar günü akrabalarıyla birlikte geldiği Kurna plajında yüzerken denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl için arama çalışmaları bugün de devam etti. Beykoz Riva açıklarında devam eden arama çalışmalarında saat 18.00 sıralarında gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi denizden çıkarılarak Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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