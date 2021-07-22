Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Şile'nin Ayazma Plajı'nda serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

Şile'nin Ayazma Plajı'nda serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde plajda denize giren 3 kişi, bir anda dalgalara kapıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeni, dalgalar tarafından sürüklenerek, kıyıya vurdu.

Haber verilmesine üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaybolan 2 kişinin bulunması için denizde arama çalışması başlattı.

Plajda görevli can kurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda bazı uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen birçok vatandaşın denize girmeye devam ettiği görüldü.

Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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