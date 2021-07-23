Şile'de denizde kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor
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Şile'de denizde kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor

Şile'de denizde kaybolan 3 genci arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile'de denizde kaybolan 3 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Şile'de denizde kaybolan 3 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Şile Ayazma plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken bir kişi ise sağ kurtarıldı. Denizde kaybolan Bedirhan Menge, Ömer Hadi Can ve diğer bir kişiyi arama çalışmaları sahil güvenlik ekiplerince devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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