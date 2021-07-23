Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Şile Kaymakamlığı: "Arama çalışmaları tüm unsurlarımız tarafından kesintisiz devam ediyor" Şile'de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, Şile Kaymakamlığı'nca yapılan basın...

Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şile Kaymakamlığı: "Arama çalışmaları tüm unsurlarımız tarafından kesintisiz devam ediyor"

İSTANBUL - Şile'de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, Şile Kaymakamlığı'nca yapılan basın açıklamasında, "Ayazma plajından denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan 2 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları tüm unsurlarımız tarafından kesintisiz devam etmektedir" denildi.

Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda dün sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi ise sağ salim kurtarılmıştı. Denizde kaybolan Bedirhan Menge ve Ömer Hadi Can'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Su altı arama ekipleri, sahil güvenlik ve deniz polisleri arama çalışmalarına devam ederken, sahil güvenlik helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Cankurtaranlar jet skilerle arama çalışmalarını sürdürürken, zabıta ve polis ekipleri de sahilde bulunan vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Şile Kaymakamlığı'ndan açıklama

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, "22.07.2021 günü sabah saatlerinde ilçemiz Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında denize giren ve kayıp olan 3 vatandaşımız için görevlilerimiz tarafından devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde; 23.07.2021 tarihinde sabah 07: 15'de Kızılcaköy plajında denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan A.A. isimli vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Hali hazırda; Ayazma plajından denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan 2 vatandaşımız için Arama ve Kurtarma çalışmaları tüm unsurlarımız tarafından kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Şile'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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