ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI 3. GÜNÜNDE

Şile'de geçen pazar günü girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ı arama çalışmaları devam ediyor. Emir'in ailesi, 3 gündür Kurna Plajı'nda bekliyor.

Geçen pazar günü akrabalarıyla birlikte Şile Kurna Plajı'na denize girmek için gelen 17 yaşındaki Emir Bozkızıl, girdiği denizde kaybolmuştu. Emir'i arama çalışmaları bugün de devam etti. Aramalara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları, İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve AKUT katıldı. Kayalıklarda bekleyen aile yakınları arama çalışmalarını yakından takip etti. Emir Bozkızıl'ın amcası Mehmet Bozkızıl, şunları söyledi Bugün 3'ncü gün. Pazar günü, sabah erkenden ailesiyle, amcasıyla dayısıyla geldiler. Saat 13.30'da çocuğun denize girmesiyle bir an büyük dalgalardan dolayı, çocuğu maalesef bir daha bulamadık. Biz sadece devletimizden, milletimizden, vatandaşlarımızdan herkesten duyarlı olmasını diliyoruz. Evet, çalışmalar var, askeriye, jandarmamız burada, sahil güvenlik burada. MAKUT burada. Yalnız tamamen yeterli değil. Bugün 3'ncü gün oldu, aile perişan. Bizler perişanız. Arife gününe geliyoruz. İnsanlar, bayramına gidecek, herkes burada. Yatıp kalkıyoruz, ne olur yetkililerden şunu istiyoruz. Allah rızası için buna biraz daha etkili, daha iyi hizmetlerini bekliyoruz.

HER SENE BURADA 2-3 KİŞİ ÖLÜYOR

Amca Bozkızıl, konuşmasına şöyle devam etti Bir de burada nice ailelerin canı acıyor. Buranın yasak bölge ilan edilmesi gerekiyor. Bu insanlar neden bu kadar kolaylıkla denize girebiliyor burada. Herhangi bir güvenlik yok, cankurtaran yok. İnsanlar şu anda bile hala denize giriyor. Ama hiçbir güvenlik alınmıyor. Biraz araştırma yaptık, komşuların söylediğine göre her sene burada 2,3 kişi ölüyor. Yetkililere sesleniyoruz, ne olur bizim canımız acıdı başkalarının canı acımasın

