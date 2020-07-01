Şile'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şile'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 94'ncü yılında Şile Limanında kutlandı.

Şile'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
01.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:55
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 94'ncü yılında Şile Limanında kutlandı. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bayram, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Şile Limanında gerçekleşen törende, Kadir Reis isimli balıkçı teknesi ve limanda bulunan diğer balıkçı tekneleri açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Garnizon Komutanı Hava Kıdemli Albay Ali Beşir'in de katıldığı törende konuşan Şile Liman Başkanı Mustafa Öztürk "94'ncü yılını kutladığımız Kabotaj hakkı bir devletin kendi devleti ve iç sularında iki liman arası yapacağı deniz ticaretinin sadece o ülkenin bayrağını taşıyan gemiler ile yapılması anlamına gelmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi depremler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça kısa ömürlü olur sözlerinden yola çıkılarak 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu ile ekonomik kazanımlarımız artmıştır. Nasıl ki Lozan antlaşması ülkemizin siyasi bağımsızlığının tesciliyse Kabotaj Kanunu da denizlerdeki tescili olmuştur" dedi.

"DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMIMIZI BU YIL BURUK KUTLUYORUZ"

 Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da " Şile'de denizcilik bayramımızı bu yıl ilk defa buruk kutluyoruz. Malum Pandemi nedeniyle birtakım tedbirlerin alınması gerekli. İnşallah şu pandemi illetinden kurtulduktan sonra inşallah çok daha renkli, çok daha heyecanlı şekilde kutlamak nasip olur bu nedenle vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz ve bugün Kabotaj anlaşmasının önderliğini yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz elbette ki deniz şehitlerimizi ve özellikle ilçemizde yaşadığımız deniz kazasında kaybettiğimiz deniz şehitlerimizi de  rahmet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran da "İnsanımızın canı bizler için daha önemli inşallah bu yıl bu beladan ülkemiz ve tüm dünya kurtulur sözümüz söz bu yıl yapamadığımız kutlamaları önümüzdeki yıl daha coşkulu hep birlikte kutlarız" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak Haber
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı
Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz...
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek...
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat...
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Safiye Soyman Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Temmuz Otomobil Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şile'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 17:27:22. #1.15#
title