Şile'de bugün denize girmek yasaklandı

ŞİLE'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün gün boyunca denize girmek yasaklandı.

ŞİLE'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün gün boyunca denize girmek yasaklandı. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8 Ağustos Pazar günü, rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı