Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Mehmet İlkay ÖZER / ŞİLE'de girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı.

Mehmet İlkay ÖZER/ ŞİLE'de girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Şile Feneraltı bölgesinde 5 kişi bugün denize girdi. Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jetski ile geldi. Ekipler denizdekileri kurtardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı