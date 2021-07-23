Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor

Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİLE'de denizde kaybolan 5 kişiden biri kurtarılmış, birinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

ŞİLE'de denizde kaybolan 5 kişiden biri kurtarılmış, birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Sabah saatlerinde Kızılcaköy plajından denize giren ve kaybolan 14 yaşındaki gencin de cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. 

Dün sabah saatlerinde Şile'de denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Şile Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre dün 1 kişi kurtarıldı, bir kişininse cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah saatlerinde Kızılcaköy plajından denize girerek kaybolan 14 yaşındaki A.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

2 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dün gece ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri katıldı, aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi, çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Yaşları 17 ile 19 arasında değişen kaybolan gençlerin ailelerinin sahildeki bekleyişleri sürüyor. 

"DÜN GECEDEN BERİ BURADA BEKLİYORUZ"17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin İzmir'den gelen dayısı Ethem Mintaş "Dün geceden beri burada bekliyoruz, perişan durumdayız. Dün sabah haberi alınca İzmir'den geldik" diye konuştu.

"ÇARESİZCE BEKLİYORUZ"

17 yaşındaki kayıp gencin diğer dayısı İbrahim Mintaş "Dün 07.30 sıralarında girmişler, gözden kaybolmuşlar, biz dün akşam 7'de geldik, gecede buradaydık. Çaresizce bekliyoruz" dedi.


Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor
Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor
Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor
Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor
Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor
Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Yıldız Tilbe Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aytaç Kara Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:59:04. #1.14#

title