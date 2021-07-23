Şile'de bıçaklı saldırıya uğrayan 2 cankurtaran yaralandı

Şile'de yasağa rağmen denize girmek isteyen grubun saldırısına uğrayan 2 cankurtaran bıçakla hafif yaralandı.

Şile'de yasağa rağmen denize girmek isteyen grubun saldırısına uğrayan 2 cankurtaran bıçakla hafif yaralandı.

Şile'de serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin, dalgalara kapılıp gözden kaybolmasının ardından Kaymakamlığın kararıyla yoğun dalga ve akıntı nedeniyle can emniyetini sağlamak için denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görevli cankurtaranlar, denize girmek isteyen kişilere, can güvenlikleri için yasağı ileterek suya girmemelerini istedi.

Uyarıya rağmen denize girmek isteyen bir grup ise cankurtaranlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede gruptakiler, 2 cankurtaranı bıçakla hafif yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 cankurtaran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç