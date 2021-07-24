Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şile'deki boğulma vakalarını haberleştirmek üzere sahilde bulunan basın mensuplarını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran görevlisi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şile'deki boğulma vakalarını haberleştirmek üzere sahilde bulunan basın mensuplarını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran görevlisi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şile'de dün 11.00 sıralarında boğulma vakasını haberleştirmek için görev yapan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameramanı Ayhan Arıtürk, burada basın açıklaması sırasında cankurtaran görevlisi olan 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında kamera ve cihazları da zarar gören basın mensupları, darp raporu alarak kendilerini tehdit ve darp eden şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİSoruşturma kapsamında Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cankurtaran A.Ç.'yi (35) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Şile Polis Merkezi Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından Şile Adliyesine sevk edildi. Diğer firari şahıs H.A.'yı ise yakalama çalışmaları sürüyor.


Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi
Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi
Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi
Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

4 kişinin öldüğü Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
4 kişinin öldüğü Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
Son Dakika: Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Özgür Özel Ersin Tatar Devlet Bahçeli
Magazin Hande Yener Ahmet Kural Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:00:58. #1.16#

title