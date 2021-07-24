Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi
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Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğulma vakalarını haberleştirmek üzere Şile'ye giden basın mensuplarını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran görevlisi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Boğulma vakalarını haberleştirmek üzere Şile'ye giden basın mensuplarını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan cankurtaran görevlisi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Şile'de 23 Temmuz Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayazma Plajı'ndaki boğulma vakasını haberleştirmek için Şile'ye giden A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameramanı Ayhan Arıtürk, burada basın açıklaması sırasında cankurtaran görevlisi olan 5 kişi tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Saldırı sırasında kamera ve cihazları da zarar gören basın mensupları, darp raporu alarak kendilerini tehdit ve darp eden şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Adliyeye sevk edildi

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cankurtaran görevlisi A.Ç.'yi(35) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Şile Polis Merkezi Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından Şile Adliyesine sevk edildi. Diğer firari şahıs H.A.'yı ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Şile'de basın mensuplarına saldıran cankurtaran adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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