Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı

AA, Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul'un Şile ilçesinde bir cipin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

ŞİLE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şile ilçesinde bir cipin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otobanı'nda seyir eden 34 CTS 33 plakalı cipin henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kömürlük Sapağı'nda bariyerlere çarparak duran cipin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği çevrede güvenlik önlemi alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı

Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı

Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Güncel

İstanbul, Şile, Güncel, Haber

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