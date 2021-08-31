Şile'de balıkçılar yasak sonrası 'vira bismillah' dedi

Balık sezonu Ağustos ayının sonlanmasının ardından 1 Eylül itibariyle başlıyor.

Balık sezonu Ağustos ayının sonlanmasının ardından 1 Eylül itibariyle başlıyor. Balıkçıların ise av sezonuna hazırlık çalışmaları neredeyse tamamlandı. Şile'de balıkçıların hazırlık çalışmaları havadan görüntülendi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın katılımıyla, 15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasakları ardından Şileli balıkçılar ağlarını denize bıraktı. İstanbul Şile'de yaşayan balıkçılar da sezon hazırlıklarına devam ediyor. Balıkçılar teknelerini ve gerekli olan ekipmanlarını hazır hale getirerek denize açılacak.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Öncelikle hayırlı olsun. 'Vira bismillah' dedik bugün. İnşallah balıkçılarımız için bol bereketli bir kazanç olur. Şile'mizin biliyorsunuz palamutu çok değerli. Bu sene ümidimiz bol palamut olması. Bol balık yeriz. Halkımız inşallah bundan istifade eder, esnafımız da kazanır. Karadeniz'e açılan ilçemizde bu sene balığın bol olacağını ifade ediyor balıkçı esnafımız. Bütün hemşehrilerimizi, bütün vatandaşlarımızı balık yemeye Şile'ye bekliyoruz. Avlanma sezonu başlıyor. Karadeniz'e açılan bu kapıda sezonun bereketli ve hayırlı olmasını diliyoruz. Kazasız belasız olmasını diliyoruz" dedi.

Şile balıkçılarından Ahmet Akarsu, "2021 sezonuna giriyoruz. 1 Eylül'de balıkçılık açılacak. Balıkçı arkadaşlarımızın herkesin işi gücü rast gitsin. Bereketi bol olsun. İnşallah hayırlı bir kısmet bekliyoruz bu sene. Hayırlı balıklar bekliyoruz. Herkese bol kazançlar diliyorum" dedi.

(Onur Hamzaoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı