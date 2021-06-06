Son dakika... ŞİLE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE KANADI TAKILAN MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
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Son dakika... ŞİLE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE KANADI TAKILAN MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHAŞile'de, ucu sivri olan aydınlatma direğine kanadı takılarak uçamayan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL DHA

Şile'de, ucu sivri olan aydınlatma direğine kanadı takılarak uçamayan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, öğlen saatlerinde Plaj Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ucu sivri olan aydınlatma direğine kanadı takılarak uçamayan martıyı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla martıya ulaşarak takılan kanadını kurtardı. Kurtarılan martı uçarak uzaklaştı. Kanadı takılan martının kendini kurtarma çabası ve ekiplerin gelerek onu kurtarması cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika... ŞİLE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE KANADI TAKILAN MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika... ŞİLE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE KANADI TAKILAN MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika... ŞİLE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE KANADI TAKILAN MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika... ŞİLE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE KANADI TAKILAN MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika... ŞİLE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE KANADI TAKILAN MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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