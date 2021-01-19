Şile'de aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı
19.01.2021 17:00 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:14
ŞİLE'de aniden bastıran kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
ŞİLE'de aniden bastıran kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
- İstanbul
Şile'de saat 14.00 sıralarında aniden bastıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Caddesi'nde kar yağışının ardından yol trafiğe kapandı. Araçlar ilerleyemeyince sürücüler zor anlar yaşadı. Şile Belediye Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla müdahale ederek yolu açmaya çalıştı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı