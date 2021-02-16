Şile'de ahırın çatısı çöktü
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Şile'de ahırın çatısı çöktü

16.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:48

Şile Kervansaray Mahallesinde ise bir ahırın çatısının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu çok sayıda hayvanın enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Şile Kervansaray Mahallesinde ise bir ahırın çatısının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu çok sayıda hayvanın enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hayvanları enkaz altından çıkarmak için çalışma başlattı.

Şile'de ahırın çatısı çöktü
Şile'de ahırın çatısı çöktü
Şile'de ahırın çatısı çöktü
Şile'de ahırın çatısı çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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