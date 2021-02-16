ŞİLE'DE AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ: 10 HAYVAN ÖLDÜ
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ŞİLE'DE AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ: 10 HAYVAN ÖLDÜ

16.02.2021 15:16 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:20
ŞİLE'DE AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ: 10 HAYVAN ÖLDÜ

Şile Kervansaray köyünde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü.

Şile Kervansaray köyünde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İlk belirlemelere göre 10 hayvan ölürken, itfaiye ve vatandaşlar enkaz altında kalan hayvanları kurtardı.

Olay öğle saatlerinde Şile Kervansaraylar mevkiinde meydana geldi. Etkili olan kar yağışı sonrası ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çevredeki vatandaşlar tarafından jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar kurtarılırken, ilk belirlemelere göre 10 hayvan öldü.Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü: ----------------------Çöken ahırın görüntüsü-Enkaz altında kalan hayvanların görüntüsü-Kurtarılan hayvanların görüntüsü-Kurtarma çalışmalarına gelen ekiplerin görüntüsü-Vatandaşlar ile röp.-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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