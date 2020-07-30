Şile'de açılan kadınlar plajı kadın polislere emanet Şile'de yarın açılacak kadınlar plajında, kadın polislerden oluşan yunus ekibi görev yapacak.

Şile'de yarın açılacak kadınlar plajında, kadın polislerden oluşan yunus ekibi görev yapacak.

Şile Ağlayankaya'da ilçe belediyesi tarafından açılan kadınlar plajı yarından itibaren faaliyete geçecek.

Bu kapsamda plajın güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yine kadın polislerden oluşan bir yunus ekibi kuruldu.

Kadın yunus ekipleri plajın güvenliğinden sorumlu olacak.

Kaynak: AA