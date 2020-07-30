Şile'de açılan kadınlar plajı kadın polislere emanet
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Şile'de açılan kadınlar plajı kadın polislere emanet

Şile'de yarın açılacak kadınlar plajında, kadın polislerden oluşan yunus ekibi görev yapacak.

Şile'de açılan kadınlar plajı kadın polislere emanet
30.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:20

Şile'de yarın açılacak kadınlar plajında, kadın polislerden oluşan yunus ekibi görev yapacak.

Şile Ağlayankaya'da ilçe belediyesi tarafından açılan kadınlar plajı yarından itibaren faaliyete geçecek.

Bu kapsamda plajın güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yine kadın polislerden oluşan bir yunus ekibi kuruldu.

Kadın yunus ekipleri plajın güvenliğinden sorumlu olacak.

Kaynak: AA

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