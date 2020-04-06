ŞİLE'DE AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ İstanbul DHAŞile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.

İstanbul DHA

Şile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.

Amal Neptune adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.

Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.

Kaynak: DHA