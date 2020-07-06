ŞİLE'DE 4 GÜNDÜR SULAR AKMAYINCA VATANDAŞ İSYAN ETTİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ŞİLE'DE 4 GÜNDÜR SULAR AKMAYINCA VATANDAŞ İSYAN ETTİ

"2 sefer yıkıyorum temiz olsun diye. Ama taşıma su ile hijyen olur mu? Olmaz" "Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz.

ŞİLE'DE 4 GÜNDÜR SULAR AKMAYINCA VATANDAŞ İSYAN ETTİ
06.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:04

"2 sefer yıkıyorum temiz olsun diye. Ama taşıma su ile hijyen olur mu? Olmaz" 

"Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. 4 gündür su yok. Hayvanlar susuz."

Burçak BOZKUŞ-Güven USTA/- Şile'de bazı mahalle ve köylerde 4 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Şile halkı suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, köylüler hayvanların da susuz kaldığını belirtti. 30 yıldır Şile Alacalı köyünde yaşayan Ayhan Avcı, "Özellikle pandemi döneminde suyumuzun akmaması ciddi anlamda bir sıkıntı. Sadece biz değil, hayvanlarımız ve bahçelerimiz de susuz kaldı" dedi. Şile İlçesi'nde mahallelerde, köylerde farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelere 60 saate yakındır su verilmiyor. Köylüler ise duruma isyan etti. Suyun neden kesildiğini öğrenemediklerini söyleyen köy halkı, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

"ÇEŞMEDEN EL ARABASIYLA SU GETİRDİM"

Alacalı Köy Kahvehanesini işleten Halil Şahin, 4 gündür yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Şahin, tek başına işlettiği kahvehanesinde bulaşıkları yıkarken zorlandığını belirterek, "Çeşmeden bidonla su taşıyıp el arabasıyla getirdim. Belimde fıtık var çok zorlandım. 2 sefer yıkıyorum temiz olsun diye. Ama taşıma su ile hijyen olur mu? Olmaz" dedi.

"4 GÜNDÜR SULARIMIZ AKMIYOR"

Burak Gencer ise "4 gündür ne yazık ki sularımız yok. Bu pandemi döneminde böyle bir şey yaşanması hoş değil. Çünkü bu köyün yaş ortalaması 65 ve üzeri. En ufak ihmalde bu köyün hepsini kaybetme olasılığımız var. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. 4 gündür su yok. Hayvanlar susuz. Hayvansever olarak onlar için de su taşımaya çalışıyorum ama bu kadar hayvana tek başıma yetemem ifadelerini kullandı."

VARANK'TAN SU TANKERLİ GÖNDERMEVatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyen Bakan Varank "İyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: ----------------------Şile Alacalı köyünden detaylar-Köy kahvehanesinden detaylar-Kahvehane sahibi Halil Şahin ile röp-Ayhan Avcı ile röp-Recep Özbay ile röp

-Varank'ın paylaşımı


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Haber
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı Haber
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Haber
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Davran Coşkun Sabah Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: ŞİLE'DE 4 GÜNDÜR SULAR AKMAYINCA VATANDAŞ İSYAN ETTİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 16:05:16. #1.14#
title