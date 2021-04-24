ŞİLE'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI
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ŞİLE'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul/DHA ŞİLE'de, 2 katlı ahşap alev alev yandı.

İstanbul/DHA ŞİLE'de, 2 katlı ahşap alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bina küle döndü.

Şile, Bucaklı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binada gece saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Şile, Ağva ve Karacabey grubuna ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ŞİLE'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI
ŞİLE'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI
ŞİLE'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI
ŞİLE'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI
ŞİLE'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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