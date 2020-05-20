ŞİLE'DE 19 MAYIS COŞKUSU
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ŞİLE'DE 19 MAYIS COŞKUSU

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Şile'de renkli görüntülerle kutlandı.

ŞİLE'DE 19 MAYIS COŞKUSU
20.05.2020 04:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 04:25

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Şile'de renkli görüntülerle kutlandı. 

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümü ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Şile'de, polis ve jandarma konvoy düzenledi. Vatandaşlar, konvoyu Şile ve Ağva'da geçişleri sırasında alkışladı.  Şile Şehitler Anıtı'nda bir araya gelen Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Garnizon Komutanı Hava Sv Kd Albay Ali Beşir,Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Saraç,İlçe Jandarma Komutanı Selami Keskin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tanju Altınay, saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu. Programda sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlendi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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