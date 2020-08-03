ŞİLE AYAZMA PLAJI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, DHAKurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Şile Ayazma Plajı'na akın etti.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, DHA

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Şile Ayazma Plajı'na akın etti. Yoğunluğun yaşandığı plajda, polis ekipleri denetim yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmayan vatandaşlar, bayram tatilinin son gününde Şile Ayazma Plajı'na akın etti. Tatilin son gününde plaja gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda denetimlerde bulunarak, kurallara uymaları yönünde vatandaşları uyardı. Polis tarafından sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anons yapıldı.

Kaynak: DHA