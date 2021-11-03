Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen yakalandı

Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Şile'de insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan operasyonda, Şile açıklarında bir teknede 24 Afgan, 6 Iraklı, 5 İranlı, 2 Suriyeli ve 3 Bangladeşli olmak üzere 40 kaçak göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek amacıyla insan kaçakçısıyla anlaştığı öğrenildi. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne götürüldü. İnsan kaçakçılığı yapan şahıs ise savcılığa sevk edildi. - İSTANBUL

Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen yakalandı

Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen yakalandı

Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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