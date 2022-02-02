Şilan Topal'ı kaçıran ve serbest bırakılan sanığa elektronik kelepçe takıldı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki Şilan Topal'ı kaçıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mithat Topal'a, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından elektronik kelepçe takıldı. Mahkeme kararı gereği Mithat Topal, üç ay boyunca kelepçeyi çıkaramayacak ve eşine 950 metreden fazla yaklaşamayacak.

Şişli'de eşini kaçırdığı görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alınan Mithat Topal, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu kararın ardından harekete geçen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine bağlı polisler mahkeme kararında olan Elektronik kelepçe uygulamasını gerçekleştirdi. Mithat Topal, tahliye edileceği Metris T1 ceza infaz kurumu çıkışında karşılanarak elektronik kelepçe takıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel