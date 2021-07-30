Silajlık mısırlar artık damla sulama yöntemi ile sulanacak

Tarımda 35'in İzi sloganıyla 2021 yılı içerisinde İzmir ilinde uygulanan 35 proje arasında yer alan "Damla Sulama Yöntemi İle Tarımda Verimi Artırıyoruz Tarımsal Girdileri Azaltıyoruz Projesi" kapsamında Tire İlçesinde bir etkinlik düzenlendi.

Tire'de Su Kaynaklarının Doğru Kullanımı İçin Önemli Bir Proje Daha Hayata Geçti

Proje ile Tire İlçesi Gökçen Mahallesinde, Gökçen Sulama Kooperatifine ait 4 bin dekar sulama sahası içerisinde salma sulama yöntemi ile sulanan 510 dekar alana, 40 üreticinin yararlanacağı yaklaşık 410 km damla sulama ana hat ve lateral boru döşendi. Uygulanan sistemle, su ihtiyacı fazla olan silajlık mısırın yetiştiği Küçük Menderes Ovasında;havza bazında iklim şartları ile yanlış ve aşırı su kullanımından kaynaklanan sorunları çözerek su tasarrufu sağlayan modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, birim alanda verim ve kaliteyi artırmak amaçlanıyor.

Projenin açılışında Gökçen Sulama Kooperatifi'nin ortaklarıyla bir araya gelen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen "Bugün burada bizim için gerçekten önemli bir projenin açılışını yapıyoruz. Değişen iklim koşullarında artık dünyanın geldiği noktada hepimizin malumu üzerine kuraklığa doğru bir gidişimiz var. Bu durumdan ülkemiz ve bölgemiz de etkileniyor. Aslında genel bir değerlendirme yaparsak İzmir ve Küçük Menderes Havzası 2020 yılına göre bu kuraklıktan çok fazla etkilenmedi. Yarınları düşünerek elimizdeki bu imkânları istikrarlı ve daha verimli kullanmak, daha kıymetini bilmek adına projeler ve çalışmalar yapmamız gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi 5-10 sene sonra evimizde, tarlamızda kullandığımız suyla ilgili bazı kararları almak zorunda kalacağız" dedi.

Tarımı Sürdürmek İstiyorsak Bu Tür Yatırımları Yapmak Zorundayız

Küçük Menderes Havzasında 550 bin dönüme yakın bir tarım arazisinde yaklaşık 3 milyon 250 bin tona yakın silajlık mısır üretimi yapıldığını belirten Özen "bu üretim miktarı büyük bir potansiyeli gösteriyor. Bu bölgede 600 bine yakın bir hayvan varlığımız var. Bu hayvanların beslenmesini de sağlamamız gerekiyor. Silajlık mısır yetiştirilen bu ovanın tamamının modern sulama sistemleri ile tanışmasını sağlayabiliriz. Ama bizim toplumumuzun genel yapısında başımıza gelmeden ciddiyetini anlamama gibi bir durum var. Evet, biz şuan 2020'ye göre kuraklığı çok fazla hissetmiyor olabiliriz. Ama yer altı sularımız bundan 10-15 sene önce 30-40 metreden çıkıyorken artık 200-300 metreden çıkıyor. Biz bu suyun miktarını arttıramayız ama var olan suyu tasarruflu kullanabiliriz. Evet, bu sistemlerin yatırım miktarı yüksek olabilir, bu meşakkatli, zor bir iş olabilir. Zaten tarımsal girdilerde ciddi bir artış var, bir de bunu yatırım yapmayalım diyebiliriz. Ama biz bu tarımı sürdürmek istiyorsak bu tür yatırımları yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok" dedi.

Hayvancılığın korunması, hayvanların beslenmesi noktasında da üreticilere seslenen Özen "bu hayvanların beslenmesi için Silajlık mısırımızı üretmemiz gerekiyor. Şunu da altını çizerek belirtiyorum; silajlık mısırımızı sadece hayvanlarımız için üretmemiz gerekiyor. Doğal biyogaz tesisine hammadde olarak, bizim hayvanlara yedireceğimiz yem bitkilerini vermememiz gerekiyor. Kuruluşunda da verdiğimiz izin doğrultusunda bu tesislerin sadece atıkları kullanması gerekiyor" dedi.

110 bine yakın büyükbaş hayvan, 72 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ve 750 bin dönüm tarım arazisi ile Tire'nin önemli bir tarım merkezi olduğunu vurgulayan Özen Şunları söyledi: "İş birliğine, yeniliklere açık üreticileri, gece gündüz demeden eğitimlerine devam eden tarım teşkilatı ile beraber çok şanslı bir ilçe. Bizler sizlere destek vermeye, sizleri yeniliklerle buluşturmaya, sizlere gelişen teknolojiyi anlatmaya ve öğretmeye ısrarlı ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Destekleme anlamında baktığımız zaman 2020 yılında Tire'ye 98 milyon Türk Lirasına yakın bir ödemesi gerçekleştirdik. Son 20 yılda 648 milyon Türk Lirası destekleme ödendi. Bu miktar ilimizin geçen yıl toplamda aldığı destekleme miktarına eşit. Kırsal kalkınma desteklemelerinde de müracaat ve yararlanma anlamında öne çıkan ilçelerimizden biri. Tire ilçemizde çok büyük projelere toplamda 28 milyon gibi bir destekleme vermişiz. Bugün burada yapmış olduğumuz bu çok önemli projemizde de Gökçen Sulama Kooperatifine ait sulanabilir 4 bin dönüm arazi içerisindeki 510 dönümlük bir alanda modern sulama sistemi ile silajlık mısırı tanıştırıyoruz. Yaklaşık 400 bin liraya yakın bütçesi olan bu projenin 300 bin liralık kısmını Bakanlık olarak biz veriyoruz."

Program, Özen ve üreticilerin 510 dönümlük alanda uygulanan modern sulama sistemini incelemesiyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler