Silajlık mısır süt mısırının önünü kesti

Üreticiler, fabrikaların iyi fiyat vermesi üzerine silajlık mısıra yönelince, talebi az olan süt mısırı kendisine yüksek fiyattan alıcı bulamıyor.

Eskişehir'de Temmuz ayı ortalarında hasadı yapılan süt mısırına pazarlarda talep az oldu. Fabrikalar, hayvan yemi yapımında kullanılan silajlık mısıra iyi fiyat verince üreticiler de bu ürüne yöneldi. Çoğu üretici silajlık mısır ekimi yapınca süt mısırın üretimi azaldı. Bunun üzerine piyasada az sayıda bulunan süt mısırının fiyatları da artınca ürün, pazarda kendisine alıcı bulmakta güçlük çekmeye başladı.

"Eken az olunca süt mısırı değerlendi"

Eskişehir'deki üretici Mevlüt Kurnaz, silajlık mısıra yönelimin süt mısırının fiyatını arttırdığını söyledi. İstanbul pazarının da bu artışta etkili olduğunu belirten çiftçi Kurnaz, "Süt mısırı Temmuz'un ortalarında hasat edildi. Bu sene mısır yok denecek kadar azdı, çünkü insanlar hayvan yemi yapımında kullanılan silajlık mısır etki. Fabrikalar bu silajlık mısıra iyi fiyat verince süt mısırını ekenler de az oldu. Eken az olunca da süt mısırı değerlendi. İstanbul pazarı da fiyat artışında etkili, çünkü genellikle bütün tarlalardaki ürünleri onlar alıyor. Nüfusu da fazla olduğu için satışında sorun yaşamıyorlar. Biz küçük şehirlerdeki tezgahlarda satış yapmakta zorlanıyoruz" dedi.

"Boyutlarına göre fiyat değişiyor"

Süt mısırın fiyatlarına değinen Mevlüt Kurnaz, bu ürünün Türkiye'de temel gıda olarak görülmemesinden dolayı yüksek fiyatların talebi azalttığını aktardı. Kurnaz, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Toptan satışta 1 TL'den aşağı hiç düşmedi. Genellikle 1 TL 25 kuruştan verildi. Pazarda da tane olarak 5'i, 6'sı, 7'si 10 TL şeklinde satılıyor. Boyutlarına göre fiyatı da değişiyor. Tarladan pahalıya alıp pazarda ucuza vermemize rağmen satmakta zorluk çekiyoruz. Mal az olunca fiyat yükseliyor, fiyat yükselince de insanlar bu ürünü alamıyor. Domates gibi temel gıdalar ne kadar pahalansa da satılıyor, ancak mısır öyle değil." - ESKİŞEHİR