Silajlık mısır çeşit demonstrasyonlarına ait tohumlar teslim edildi

Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Damla Sulama Yöntemiyle Çiftçilere Gösterilmesi" amaçlı demonstrasyonlarda kullanılacak mısır tohum çeşitleri çiftçilere teslim edildi.

Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Damla Sulama Yöntemiyle Çiftçilere Gösterilmesi" amaçlı demonstrasyonlarda kullanılacak mısır tohum çeşitleri çiftçilere teslim edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ve Lüleburgaz İlçe Müdürlüğünce programa alınan "Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Damla Sulama Yöntemiyle Çiftçilere Gösterilmesi" amaçlı demonstrasyonlarda kullanılacak mısır tohum çeşitleri çiftçilerimize teslim edildi.

Hayvan beslemesindeki değeriyle ön plana çıkan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen Ada, Aga, Hacıbey ve Samada mısır tohum çeşitlerinin yetiştiriciliği demonstrasyonu, bölge hayvan yetiştiricilerince görülmesi ve ekiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Nisan ayı sonlarına doğru kurulacak olan demonstrasyon Ağustos sonu-Eylül başlarında tarla günü ile hasadı yapılacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı