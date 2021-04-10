Silajlık mısır çeşit demonstrasyonlarına ait tohumlar teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silajlık mısır çeşit demonstrasyonlarına ait tohumlar teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Silajlık mısır çeşit demonstrasyonlarına ait tohumlar teslim edildi

Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Damla Sulama Yöntemiyle Çiftçilere Gösterilmesi" amaçlı demonstrasyonlarda kullanılacak mısır tohum çeşitleri çiftçilere teslim edildi.

Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Damla Sulama Yöntemiyle Çiftçilere Gösterilmesi" amaçlı demonstrasyonlarda kullanılacak mısır tohum çeşitleri çiftçilere teslim edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ve Lüleburgaz İlçe Müdürlüğünce programa alınan "Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Damla Sulama Yöntemiyle Çiftçilere Gösterilmesi" amaçlı demonstrasyonlarda kullanılacak mısır tohum çeşitleri çiftçilerimize teslim edildi.

Hayvan beslemesindeki değeriyle ön plana çıkan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen Ada, Aga, Hacıbey ve Samada mısır tohum çeşitlerinin yetiştiriciliği demonstrasyonu, bölge hayvan yetiştiricilerince görülmesi ve ekiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Nisan ayı sonlarına doğru kurulacak olan demonstrasyon Ağustos sonu-Eylül başlarında tarla günü ile hasadı yapılacak. - KIRKLARELİ

Silajlık mısır çeşit demonstrasyonlarına ait tohumlar teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Silajlık mısır çeşit demonstrasyonlarına ait tohumlar teslim edildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:19:03. #1.16#
title