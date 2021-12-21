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Silaja talep arttı

Silaja talep arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siirtli hayvan yetiştiricileri alternatif olarak silaja yöneldi.

Siirtli hayvan yetiştiricileri alternatif olarak silaja yöneldi. Silajın fiyatı uygun olunca talep artışı oldu.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesine bağlı Sütlüce mezrasında göçebeler mısır atıkları olan silaja yöneldi. Besici İhsan Keşli, göçebelerin kilosu 1 lira olan silaja yoğun talep gösterdiklerini söyledi.

Yıllardır hayvan yetiştiriciliği yaptığını aktaran Keşli, göçebe hayvancılıkla uğraştığını dile getirdi. Keşli, "Kışın gelmesiyle hayvanları dışarı salamadığımız için silaj veriyoruz. Göçebelik, hayvancılık çok zor. Bize bu konuda destek verilirse çok seviniriz" dedi. - SİİRT

Silaja talep arttı

Silaja talep arttı

Silaja talep arttı

Silaja talep arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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