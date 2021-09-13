Silaj paketleme makinesi teslim töreni yapıldı. İl Tarım Müdürlüğünce hazırlanan "Hayvan Yemi Maliyetlerini Azaltma" projesi kapsamında Kütahya İl Özel İdaresince alınan silaj paketleme makinesi düzenlenen törenle Dedik Köyü Muhtarlığına teslim edildi. Dedik Köyü'nde düzenlenen törene; Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, çiftçiler ve köy muhtarları katıldı. Makinenin hayırlı olmasını dileyen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Çalışkan, katma değer üreten köylerimizde makine aktif kullanılsın, bütün köylerimize hizmet versin istiyoruz" dedi. "6 KÖYÜMÜZE HİZMET VERECEK"600 bin TL maliyetli silaj paketleme makinesinin Dedik, Yakaca, Doğa, Kızılcakaya, Köprüören ve Ağaçköy köylerindeki çiftçilere hizmet vereceğini söyleyen Vali Ali Çelik, "Tarımsal üretimin en önemli paydaşı tarıma dayalı sanayi. Bunun için İl Özel İdaremiz ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüz iş birliğinde başarılı bir proje uygulamaya konuldu. Sulanabilir tarımın sürdürülebilirliği çok önemli. Bölge, toplamda bin 100 dekar sulanabilir arazilere sahip ve 834 dekar silajlık mısır ekimiyle yaklaşık 5 bin ton silajlık mısır üretimi bulunuyor, bunu daha da artırmamız gerekiyor. Silaj paketleme makinesi ekonomiye, girdi maliyetlerinizin azaltılmasına ve hayvancılığın gelişmesine katkı sunacak" diye konuştu. Teslim töreninin ardından köylülerle sohbet eden Vali Çelik, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

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