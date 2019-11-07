Silaj makinesine kaptırdığı ayağı koptu

07.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:56

DENİZLİ'de, 17 yaşındaki Resul Ersoy'un silaj makinesine kaptırdığı sağ ayağı bilekten koptu. Hastanede tedaviye alınan Ersoy'un kopan ayağı parçalandığı için yerine dikilemedi.

Acıpayam'ın kırsal Çiftlik mahallesindeki bir tarlada dün silajlık mısır hasadı yapıldı. Hasat edilen mısırlar, bir yandan da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere silaj makinesinden geçirilmeye başlandı. Makinenin ağzına sıkışan mısırları itmek isteyen Resul Ersoy, sağ ayağını makineye kaptırdı.Acı içinde bağıran Ersoy'un yardımına gelerek makineyi durduran vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, ayağı makinaya sıkışarak kopan Ersoy'u kurtardı. Ersoy, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersoy'un, makinenin içinde kalan ve bilekten kopan ayağı da buzlu bir poşet içine konulup, hastaneye yetiştirildi. Ancak, bilekten kopan ve parçalandığı belirlenen ayak, yerine dikilemedi. Hayati tehlikesi bulunmayan Ersoy'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA