Silaj deposunda yangın çıktı, 300 ton kuru ot ve yem kül oldu

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde yer alan silaj deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde yer alan silaj deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 300 ton kuru ot ve yem yandı.

Germencik'in kırsal Turanlar Mahallesi'nde Mete Kirişçi'ye ait büyükbaş hayvan çiftliğindeki silaj deposunda, bugün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangında kuru ot paketleri ile iş makineleri depodan dışarıya çıkartılırken, yaklaşık 300 ton kuru ot ve yemin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN