Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1
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Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1

Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

STAT: Van Atatürk Şehir StadıHAKEMLER: Can Cengiz, Mücahit Değirmenci, Samet ÖzkulSİLAHTAROĞLU VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xxx, İlyas Ekiz xxx, Berat Çetinkaya xxx, Mete Yıldız xx, Barış Gök xx, Selim Kayacı xx (Polat Furkan dk. 67 xx), Oktay Aydin xx (Yusuf Şengüler dk.

STAT: Van Atatürk Şehir Stadı

HAKEMLER: Can Cengiz, Mücahit Değirmenci, Samet Özkul

SİLAHTAROĞLU VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xxx, İlyas Ekiz xxx, Berat Çetinkaya xxx, Mete Yıldız xx, Barış Gök xx, Selim Kayacı xx (Polat Furkan dk. 67 xx), Oktay Aydin xx (Yusuf Şengüler dk. 67 xx), Emrah Tacir xxx (Kerem Hakan Vapurluoğlu (dk. 90+4 ?), Sedat Komi xxx, Güney Tutcuoğlu x (Fatih Somuncu dk. 46 xx), Kubilay Akyüz xxx (Hamza Küçükköylü dk. 77 xx)

ADIYAMAN 1954 SPOR: Fatih Demirlek x, Emin Altunay xx, Eren Tokat xx (Kerem Çalışkan dk. 82 ?), Seydi Kayasoy xx, Osman Torun xx, Ahmet Kaan Ergün x (Ogün Özçiçek dk. 46 x), Hakan Olkan x, Oğuzhan Öztürk xx, Umut Aydın x (Doğan Gölpek dk. 75 x), Cengizhan Akgün x (Mert Arabaci dk. 82 ?), Fatih Üge x (Abdulkadir Kuzey dk. 66 x)

GOLLER: Dk. 62 Kubilay Akyüz, Dk. 88 Emrah Tacir (Silahtaroğlu Vanspor FK), Dk. 66 Eren Tokat (Adıyaman 1954 Spor)

SARI KARTLAR: Sedat Komi, Barış Gök (Silahtaroğlu Vanspor FK), Emin Altunay, Fatih Demirlek (Adıyaman 1954 Spor) 

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında evinde ağırladığı Adıyaman 1954 Spor'u 2-1 yendi.  Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Maçın ikinci yarısında  rakip takıma karşı kontra ataklar geliştiren Silahtaroğlu Vanspor FK, ikinci yarının 62'nci dakikasında Kubilay Akyüz'ün golle 1-0 öne geçti. Maçın 66.'ncı  dakikasında rakip takımın gölünü Eren Tokat kaydetti ve 1-1 beraberliği sağladı. Rakip takıma karşı gol arayışına giren Vanspor FK'nin ikinci golü 88'inci dakikada Emrah Tacir kaydetti ve maçın skorunu belirledi. 


- Van
Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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Silahtaroğlu Vanspor FK-Adıyaman 1954 Spor: 2-1 - Haberler
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