06.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:05

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden, "Silahsız protestocularının öldürülmesini kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Irak'ta bir aydan fazla süredir devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileriyle ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden, "Silahsız protestocularının öldürülmesi ve kaçırılmasını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

ABD'nin, halkını radikal taraflardan koruyabilecek, müreffeh ve güçlü bir Irak'ı desteklediği belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum Irak'ta cereyan eden olayları yakından izlerken, Irak hükümeti ve siyasetçileri acilen halkın reform isteğine karşılık vermeli ve bu konuda uyum sağlamalıdır. Halkın iradesini basmakla Irak'ın geleceği olmaz" ifadeleri kullanıldı.

Iraklıların ülkelerinin geleceğiyle ilgili kararları alma konusunda özgür olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Yaşanan şiddet olayları, görüş, ifade özgürlüğü tehditleri, silahsız protestocuları kaçırmak ve öldürmeyi şiddetle kınıyoruz" denildi.

Öte yandan Irak basını son 24 saat içerisinde ülkede meydana gelen olaylarda 13 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını ileri sürdü.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA