Silahsız Filistinliyi plastik mermiyle vuran İsrail polisinin görüntüleri ortaya çıktı

Silahsız Filistinliyi plastik mermiyle vuran İsrail polisinin görüntüleri ortaya çıktı

İsrail Adalet Bakanlığı, silahsız bir Filistinliyi arkasından plastik mermi ile vuran polis memuru hakkında iddianamenin yakında açıklanacağını duyurdu.

03.11.2019 17:30

İsrail Adalet Bakanlığı, silahsız bir Filistinliyi arkasından plastik mermi ile vuran polis memuru hakkında iddianamenin yakında açıklanacağını duyurdu. Cumartesi günü ortaya çıkan görüntülerde ise kadın memurun, kendi talimatı üzerine uzaklaşan Filistinliyi arkadan vurduğu görülebiliyor…

Kaynak: Youtube
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et