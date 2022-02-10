Silahlı yaralamaya elektronik kelepçe

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan E.K. yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.K. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.K. çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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