Silahlı yaralamaya 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silahlı yaralamaya 3 tutuklama

Silahlı yaralamaya 3 tutuklama Adana'da sokakta küfürleşme yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 1 zanlı ev hapsi cezasına çarptırıldı Adana'da sokakta küfürleşme yüzünden iki grup arasında...

08.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:22

Silahlı yaralamaya 3 tutuklama

Adana'da sokakta küfürleşme yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 1 zanlı ev hapsi cezasına çarptırıldı

ADANA - Adana'da sokakta küfürleşme yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 1 zanlı ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde 4 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, H. B. arkadaşı G.Z. ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi 674 sokakta gezerken karşıdan gelen ve daha önceden aralarında husumet olan T. B. ve ağabeyi Ü. Ç. ile aralarında küfürleşme oldu. Küfürleşme kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar bir birlerine tüfekler ile ateş etti. Çıkan silahlı kavgada H.B., T. B. ve o an sokaktan geçen Ş.N. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis merkezi ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis zanlıların peşine düştü. Yaralılardan H.B.'nin durumunun ağır olduğu diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Polis mahalleyi ablukaya aldı"

Bu arada polis, olaydan sonra mahalleyi abluka altına aldı. Mahallenin giriş çıkışlarında uygulama başlatan polis bir çok adrese baskın yaptı. Olaya karıştığı öne sürülen G. Z., A. Ç., ağabeyi Ü. Ç. ve hastanede yaralı olan T. B. gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ü. Ç. ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı. Ayrıca polis, 4 Ağustosta ablukaya aldığı mahallede 8 Ağustosa kadar çıkmayarak hem uygulama yapıp hem de zanlılarla bağlantısı olduğunu düşündüğü adreslere baskın yaptı. Yapılan bu arama ve baskınlarda 18 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 84 aranan şahıs yakalandı.

Silahlı yaralamaya 3 tutuklama

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu Spor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Güncel
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı Güncel
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Magazin
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
'Misafirim var' cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
"Misafirim var" cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu
Magazin Cenk Eren Kenan Doğulu Murat Dalkılıç Ufuk Bayraktar
Spor Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Silahlı yaralamaya 3 tutuklama - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 10:49:41. #1.15#
title