Silahlı yaralamaya 3 tutuklama Adana'da sokakta küfürleşme yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 1 zanlı ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Adana'da sokakta küfürleşme yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 1 zanlı ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde 4 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, H. B. (27) arkadaşı G.Z. (38) ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi 674 sokakta gezerken karşıdan gelen ve daha önceden aralarında husumet olan T. B. (32), A. Ç. (23) ve ağabeyi Ü. Ç. (32) ile aralarında küfürleşme oldu. Küfürleşme kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar bir birlerine tüfekler ile ateş etti. Çıkan silahlı kavgada H.B., T. B. ve o an sokaktan geçen Ş.N. (38) yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis merkezi ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis zanlıların peşine düştü. Yaralılardan H.B.'nin durumunun ağır olduğu diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Polis mahalleyi ablukaya aldı"

Bu arada polis, olaydan sonra mahalleyi abluka altına aldı. Mahallenin giriş çıkışlarında uygulama başlatan polis bir çok adrese baskın yaptı. Olaya karıştığı öne sürülen G. Z., A. Ç., ağabeyi Ü. Ç. ve hastanede yaralı olan T. B. gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ü. Ç. ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı. Ayrıca polis, 4 Ağustosta ablukaya aldığı mahallede 8 Ağustosa kadar çıkmayarak hem uygulama yapıp hem de zanlılarla bağlantısı olduğunu düşündüğü adreslere baskın yaptı. Yapılan bu arama ve baskınlarda 18 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 84 aranan şahıs yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA