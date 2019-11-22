Silahlı yaralamanın şüphelisi yakalandı
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Silahlı yaralamanın şüphelisi yakalandı

Malatya'da önceki gün silahla bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, polisin çalışması sonrası yakalandı.

22.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:53
Silahlı yaralamanın şüphelisi yakalandı

'da önceki gün silahla bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, polisin çalışması sonrası yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.


Malatya'da 20 Kasım 2019 günü ilçesine bağlı Yaka Mahallesinde meydana gelen olayda M.S.A. (27) isimli bir kişiyi ateşli silahla yaralayan şahıslar yakalandı. Olayın ardından yapılan çalışmalarla 2 şüpheli saklandıkları evde yakalandı.


Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. tutuklanırken Y.S.İ. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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