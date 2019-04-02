Silahlı Yaralama ve Yağmaya 33 Yıl Hapis

KAYSERİ'de, Mahir Şahan (56), ortak iş yapmak için buluştuğu Faruk Ü.'yü (38), tabanca ile ateş ederek yaralayıp, parasını gasp ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Develi ilçesinde geçen yıl 15 Mayıs'ta meydana gelen olayda Mahir Şahan, iddiaya göre sosyal medyada tanışıp arkadaş olduğu Faruk Ü. ile ortak iş yapmak için buluştu. Çıkan tartışmada Mahir Şahan, tabancasını ateşleyerek Faruk Ü.'yü bacağından vurdu. Faruk Ü. ise Mahir Şahan'ın elinden tabancayı alıp kabzasıyla başına vurdu. Şahan, bu sırada baygınlık geçiren Faruk Ü'nün üzerindeki paraları alarak kaçtı. Faruk Ü., hastaneye kaldırılırken, Şahan, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

Kayseri 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Mahir Şahan ile mağdur tutuksuz sanık Faruk Ü., karar duruşmasında hazır bulundu. İki sanık da savunmalarında birbirlerini suçladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mahir Şahan'a, 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs', 'gece vakti yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 33 yıl hapis cezası verdi. Eylemi meşru müdafaa kapsamında değerlendirilen Faruk Ü.'nün ise beraatına karar verildi. - Kayseri

Kaynak: DHA