Silahlı yağmadan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Silahlı yağmadan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Silahlı yağmadan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de konuttan silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de konuttan silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı hakkında 14 ayrı suç kaydı bulunan ve konutta silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.A. isimli şahsın Osmaniye merkezde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Fiziki takibin ardından adrese baskın düzenleyen JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri C.A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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