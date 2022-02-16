SİLAHLI YAĞMA SUÇU FİRARİSİ 2 HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'da 'Birden fazla kişi ile silahlı yağma' suçundan aranan ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan B.S. ve E.A., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, 1 yıldır 'Birden fazla kişi ile silahla yağma' suçundan aranan ve her birinin 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ile E.A.'nın saklandığı yer tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.