Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA, Ahmet Kaplan - Güncel
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Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik merkez Yenişehir ilçesinde operasyon başlatıldı.

Operasyonda, "birden fazla kişi ile silahlı yağma" suçundan aranan ve 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ve E.A. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Yenişehir, JASAT, Güncel, Haberler

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