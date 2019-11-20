Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

20.11.2019 01:09 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:11

Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi 159. sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Kaygın (47) av tüfeği ile Ümit Şimşek ise (35) bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA