Silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı
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Silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.

25.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:10

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlçenin Aşut köyünde, köy muhtarı Ahmet Oktay Elmas ve akrabası İsa Elmas ile Ersin ve Samet Karaçimen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda muhtar Ahmet Oktay Elmas'ın tabancayla ayaklarına ateş açtığı Ersin Karaçimen yaralandı. Bu sırada İsa Elmas ve Samet Karaçimen de baltala birbirlerini yaraladı.

Olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Bu kişilerden Samet Karaçimen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı muhtar ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri köye gelip olay yerinde inceleme yaparak köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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