İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı - Haberler
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İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

KONYA'da  silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt içi infaz timleriyle birçok suça karıştığı, kurdukları şirketler aracılığıyla 50 milyon lira ve mal varlığı elde edindikleri belirlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında terörle mücadele şubesi ekipleri, bir silahlı suç örgütünün kendi yapılanması içinde infaz timleri oluşturduğunu saptadı.

Suç örgütünün, infaz timleriyle 'kasten yaralama, kişiyi hürriyetten kılma', 'araç kundaklama', 'hırsızlık', 'gasp', 'sözde mahkeme kurarak yargılama', 'tehdit, haraç alma ve örgüt içi infaz' suçları olmak üzere 11 eyleme karıştığını, ayrıca örgütün finansmanı için kurdukları şirketler aracılığıyla 50 milyon lira para ve mal varlığı elde edindiklerini belirlendi.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çalışmaların ardından bugün özel harekat polislerinin eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında 39 şüpheliden 33'ü yakalandı. Diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramada da 5 tabanca, 3 tüfek, kripto para madenciliğinde kullanılan 18 adet makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine götürüldü. Soruşturma sürüyor.


İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

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İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı - Haberler
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